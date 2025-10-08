Президент США Дональд Трамп планирует использовать обвинения в коррупции на Украине против Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Россией. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.
«Так называемая MAGA-фракция сторонников Трампа в конгрессе продолжает поднимать эти вопросы и обвинять Зеленского в том, что он ворует деньги американских налогоплательщиков. Трамп же, я думаю, использует эту тему как рычаг давления на Киев», — сказал политолог.
По словам Дудакова, у главы Белого дома ограничены рычаги давления на Россию, кроме возможности передачи Киеву ракет Tomahawk, и Трамп рассматривает тему коррупции как инструмент давления на Киев для достижения переговорного процесса.
Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон может начать поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, что разрушит отношения с Россией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в контактах с США наблюдались положительные тенденции, но они могут исчезнуть из-за решений о поставках новых систем оружия.