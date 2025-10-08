Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп планирует обвинить Зеленского в коррупции: политолог раскрыл, зачем ему это нужно

Дудаков: Трамп хочет коррупцией надавить на Зеленского для переговоров с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп планирует использовать обвинения в коррупции на Украине против Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Россией. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.

«Так называемая MAGA-фракция сторонников Трампа в конгрессе продолжает поднимать эти вопросы и обвинять Зеленского в том, что он ворует деньги американских налогоплательщиков. Трамп же, я думаю, использует эту тему как рычаг давления на Киев», — сказал политолог.

По словам Дудакова, у главы Белого дома ограничены рычаги давления на Россию, кроме возможности передачи Киеву ракет Tomahawk, и Трамп рассматривает тему коррупции как инструмент давления на Киев для достижения переговорного процесса.

Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон может начать поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, что разрушит отношения с Россией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в контактах с США наблюдались положительные тенденции, но они могут исчезнуть из-за решений о поставках новых систем оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше