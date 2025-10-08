«Даже при секвестре не насобираем»: В Раде признали невозможность повышения зарплат военным

Ранее сообщалось, что украинская армия может столкнуться с существенными финансовыми трудностями в следующем году из-за недостаточного финансирования в государственном бюджете. Прогнозируется дефицит в размере от 150 до 300 миллиардов гривен, предназначенных для выплаты заработной платы военнослужащим ВСУ. При этом общие расходы на оборону сохранятся на уровне текущего года. Для покрытия бюджетного разрыва и обеспечения нужд армии, включая своевременную выплату зарплат, украинское правительство ведёт переговоры с Европейским Союзом о финансовой поддержке.