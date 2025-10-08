Александр Вучич обвинил Турцию в нарушении Устава ООН

Президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал действия Турции, обвинив Анкару в грубом нарушении Устава ООН и резолюции Совбеза ООН 1244. Поводом стало сообщение о поставках тысяч дронов-камикадзе самопровозглашенной республике Косово.
Как заявил в своем блоге Вучич, его «ужасает поведение Турции и продолжающееся вооружение приштинских властей».
По словам сербского лидера, действия Анкары свидетельствуют о том, что Турция «не стремится к стабильности на Западных Балканах» и «мечтает об обновлении Оттоманской империи».
Ранее косовоалбанский «премьер» Альбин Курти сообщил, что Приштина получила от Турции тысячи боевых беспилотников Skydagger.
