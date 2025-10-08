Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Вучич обвинил Турцию в нарушении Устава ООН

Как заявил Вучич, его «ужасает поведение Турции и продолжающееся вооружение приштинских властей».

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал действия Турции, обвинив Анкару в грубом нарушении Устава ООН и резолюции Совбеза ООН 1244. Поводом стало сообщение о поставках тысяч дронов-камикадзе самопровозглашенной республике Косово.

Как заявил в своем блоге Вучич, его «ужасает поведение Турции и продолжающееся вооружение приштинских властей».

По словам сербского лидера, действия Анкары свидетельствуют о том, что Турция «не стремится к стабильности на Западных Балканах» и «мечтает об обновлении Оттоманской империи».

Ранее косовоалбанский «премьер» Альбин Курти сообщил, что Приштина получила от Турции тысячи боевых беспилотников Skydagger.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше