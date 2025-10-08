Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может 11 или 12 октября вылететь на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Как уточнил американский лидер, это может произойти 11 или 12 октября.

Источник: Reuters

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, имеются «высокие шансы» на заключение сделки об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября», — заявил американский президент. Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу». «Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график», — добавил Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше