Трамп может 11 или 12 октября вылететь на Ближний Восток

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, имеются «высокие шансы» на заключение сделки об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября», — заявил американский президент. Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу». «Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график», — добавил Трамп.