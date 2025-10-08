На Украине назвали шокирующее число солдат-дезертиров ВСУ с 2022 года

«С января 2022 года по август 2025 года на Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, лишь 5% из них дошли до суда», — сказано в публикации.
Там отмечается, что общее число зарегистрированных преступлений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве — 52 075. Авторы подчёркивают, что это официальные данные, которые могут оказаться на порядок ниже реальной статистики, учитывая темпы насильственной мобилизации на Украине и усталость украинцев от боевых действий.
Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины приобрело угрожающие масштабы и сопоставимо с численностью нескольких общевойсковых армий. Парламентарий считает, что политическая ситуация на Украине приближается к социальному взрыву из-за сопротивления населения принудительной мобилизации и действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.