На Украине назвали шокирующее число солдат-дезертиров ВСУ с 2022 года

Там отмечается, что общее число зарегистрированных преступлений по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы составило 218 282, а по статье о дезертирстве — 52 075. Авторы подчёркивают, что это официальные данные, которые могут оказаться на порядок ниже реальной статистики, учитывая темпы насильственной мобилизации на Украине и усталость украинцев от боевых действий.