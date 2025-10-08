Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский участвует в многочисленных финансовых махинациях. Об этом политик сообщил в телеграм-канале, коментируя разоблачения американской конгрессвумен Анны Паулины Луны.
«50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни», — подчеркнул депутат.
Конгрессвумен Луна ранее утверждала, что Зеленский ежемесячно переводит 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии и задалась вопросом, зачем США продолжают отправлять средства Киеву, учитывая масштабы нецелевого расходования.
Также KP.RU сообщал, что большинство жителей Украины отмечают рост коррупции в стране. Согласно опросу, 71% респондентов считают, что уровень коррупции увеличился в период конфликта. Еще 20% опрошенных полагают, что ситуация осталась неизменной.