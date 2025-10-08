Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лишь вершина айсберга»: в Раде прокомментировали разоблачение Зеленского в финансовых махинациях

Дмитрук дополнил разоблачение Зеленского с миллионами в саудовских банках.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский участвует в многочисленных финансовых махинациях. Об этом политик сообщил в телеграм-канале, коментируя разоблачения американской конгрессвумен Анны Паулины Луны.

«50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни», — подчеркнул депутат.

Конгрессвумен Луна ранее утверждала, что Зеленский ежемесячно переводит 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии и задалась вопросом, зачем США продолжают отправлять средства Киеву, учитывая масштабы нецелевого расходования.

Также KP.RU сообщал, что большинство жителей Украины отмечают рост коррупции в стране. Согласно опросу, 71% респондентов считают, что уровень коррупции увеличился в период конфликта. Еще 20% опрошенных полагают, что ситуация осталась неизменной.