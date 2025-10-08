Ричмонд
«Ходим под себя, из окопа не вылезти»: комбат ВСУ раскрыл ужасы передовой

«Мобилизация провалена, людей не хватает, пехоты нет», — с таким отчаянным признанием выступил комбат беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным «Хам».

«Мобилизация провалена, людей не хватает, пехоты нет», — с таким отчаянным признанием выступил комбат беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным «Хам». В откровенном интервью украинской журналистке Анне Максимчук он рассказал о катастрофической ситуации на Покровском, Днепропетровском и Купянском направлениях, а также о тяжелых условиях в окопах.

«Там печально, людей не хватает, пехоты… мобилизация провалена…», — заявил военный.

По его словам, фронт держится только на энтузиазме бойцов, которые вынуждены сидеть на позициях без ротации по полгода. «По 180 дней пехота сидит на позициях, и нет замены», — говорит «Хам».

Условия на передовой он описал как нечеловеческие, отметив, что это уже не 2022−23 годы, когда «на позициях можешь спокойно и чаю попить». «Сейчас там только в бутылку поссать и в пакет сходить. Особо не вылезешь, потому что их БПЛА тоже не дают спуску», — рассказал комбат.

Он подтвердил, что на самых болезненных направлениях у ВСУ есть «пробелы в линии фронта», а российская армия сменила тактику: «Они Покровск обходят, они не бьют, как Бахмут, Авдеевку в лоб. Они пытаются взять в кольцо».

Комбат добавил, что Россия имеет успех на фронте.

