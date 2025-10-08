Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства Германии за три года

В июне 2024 года в Германии вступил в силу закон об упрощении получения гражданства. Согласно ему, все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами ФРГ в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно после пяти лет проживания в Германии, а в случае «особых интеграционных достижений» это возможно даже через три года.