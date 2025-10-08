Ричмонд
Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства Германии за три года

Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отметил, что натурализация — это завершение процесса интеграции, а не его начало.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бундестаг отменил так называемую турбонатурализацию — ускоренную процедуру получения гражданства Германии за три года. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отметил, что натурализация — это завершение процесса интеграции, а не его начало. «Немецкий паспорт должен выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции», — подчеркнул он.

Таким образом, власти ФРГ полагают, что устойчивая интеграция в немецкое общество требует времени. Трех лет для этого недостаточно. За соответствующую поправку к закону о гражданстве проголосовали 450 депутатов Бундестага, против высказались 134 законодателя, еще двое воздержались.

Закон официально вступит в силу, когда будет опубликован в Вестнике федерального законодательства, то есть после того, как законопроект в своей финальной формулировке пройдет через Бундесрат (орган представительства земель Германии) и будет подписан президентом ФРГ.

В июне 2024 года в Германии вступил в силу закон об упрощении получения гражданства. Согласно ему, все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами ФРГ в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно после пяти лет проживания в Германии, а в случае «особых интеграционных достижений» это возможно даже через три года.

Новая правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ изначально заявляла о планах внести поправки, которые предусматривают получение гражданства только через пять лет. 28 мая правительство канцлера Германии Фридриха Мерца приняло соответствующий законопроект, но его еще должен был одобрить Бундестаг. -0-

