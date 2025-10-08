Дочь Рамзана Кадырова получила награду от Путина

Ранее сообщалось, что в день 49-летия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ему было присвоено высшее звание региона — Герой Чеченской Республики. Торжественная церемония состоялась во время открытия нового социального комплекса в Грозном. Как прозвучало во время мероприятия, награда была вручена «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики».