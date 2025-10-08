Ричмонд
Дочь Рамзана Кадырова получила награду от Путина

Дочь Рамзана Кадырова была удостоена государственной награды за общественную деятельность. Об этом глава Чечни сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Кадыров рассказал о награде дочери. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

«Мне приятно отметить, что, несмотря на юный возраст, Хадижат уже внесла весомый вклад в развитие родной республики. Она активно проявила себя на разных ответственных участках — от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного до первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР по взаимодействию с социальным блоком. Её отличают высокий профессионализм, энергия, стремление к развитию и безусловная преданность делу служения своему народу», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что заслуги дочери были отмечены на высшем государственном уровне. Кадыров уточнил, что она получила награду за активное участие в подготовке ряда общественно значимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в день 49-летия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ему было присвоено высшее звание региона — Герой Чеченской Республики. Торжественная церемония состоялась во время открытия нового социального комплекса в Грозном. Как прозвучало во время мероприятия, награда была вручена «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики».

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

