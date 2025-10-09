Ричмонд
Кондратьев оценил развитие индустриального парка «Копанской» в Краснодаре

Губернатор Кубани оценил потенциал промышленных парков для развития экономики.

Источник: соцсети

Губернатор Вениамин Кондратьев ознакомился с темпами развития нового индустриального парка «Копанской» в Краснодаре.

Эта промышленная зона объединяет производителей строительных материалов и занимает территорию, превышающую 38 гектаров. Губернатор посетил строящийся завод по производству газобетонных блоков, а также уже функционирующие предприятия, специализирующиеся на выпуске пластиковых окон и дверей, а также металлоконструкций.

По словам Вениамина Кондратьева, промышленные и индустриальные парки создают условия для организации полного производственного цикла на единой территории, что упрощает логистику и доставку готовой продукции. Это дает бизнесу значительное конкурентное преимущество, которое необходимо использовать для развития современных производств, способных обеспечить технологическое лидерство региона во всех отраслях. Губернатор подчеркнул важность объединения усилий компаний, работающих на таких площадках, для внедрения передовых технологий и повышения эффективности бизнеса.

Индустриальный парк «Копанской» — многоотраслевой проект, стартовавший в 2024 году на площади более 38 гектаров.

В Краснодарском крае насчитывается 9 индустриальных и 2 промышленных технопарка, внесенных в реестр Минпромторга России. Регион занимает лидирующие позиции по их количеству в Южном федеральном округе. На этих площадках работают более 50 резидентов, создано более 3 тысяч рабочих мест. До 2030 года планируется создание подобной промышленной инфраструктуры в Анапе, Армавире, Сочи, Краснодаре, а также в Апшеронском, Крымском и других районах.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
