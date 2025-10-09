Кондратьев оценил развитие индустриального парка «Копанской» в Краснодаре

В Краснодарском крае насчитывается 9 индустриальных и 2 промышленных технопарка, внесенных в реестр Минпромторга России. Регион занимает лидирующие позиции по их количеству в Южном федеральном округе. На этих площадках работают более 50 резидентов, создано более 3 тысяч рабочих мест. До 2030 года планируется создание подобной промышленной инфраструктуры в Анапе, Армавире, Сочи, Краснодаре, а также в Апшеронском, Крымском и других районах.