Кондратьев оценил развитие индустриального парка «Копанской» в Краснодаре

Губернатор Вениамин Кондратьев ознакомился с темпами развития нового индустриального парка «Копанской» в Краснодаре.
Эта промышленная зона объединяет производителей строительных материалов и занимает территорию, превышающую 38 гектаров. Губернатор посетил строящийся завод по производству газобетонных блоков, а также уже функционирующие предприятия, специализирующиеся на выпуске пластиковых окон и дверей, а также металлоконструкций.
По словам Вениамина Кондратьева, промышленные и индустриальные парки создают условия для организации полного производственного цикла на единой территории, что упрощает логистику и доставку готовой продукции. Это дает бизнесу значительное конкурентное преимущество, которое необходимо использовать для развития современных производств, способных обеспечить технологическое лидерство региона во всех отраслях. Губернатор подчеркнул важность объединения усилий компаний, работающих на таких площадках, для внедрения передовых технологий и повышения эффективности бизнеса.
Индустриальный парк «Копанской» — многоотраслевой проект, стартовавший в 2024 году на площади более 38 гектаров.
В Краснодарском крае насчитывается 9 индустриальных и 2 промышленных технопарка, внесенных в реестр Минпромторга России. Регион занимает лидирующие позиции по их количеству в Южном федеральном округе. На этих площадках работают более 50 резидентов, создано более 3 тысяч рабочих мест. До 2030 года планируется создание подобной промышленной инфраструктуры в Анапе, Армавире, Сочи, Краснодаре, а также в Апшеронском, Крымском и других районах.