Тарабрин: РФ продолжает выявлять на Украине лаборатории для химоружия

Россия продолжает выявлять на территории Украины разветвленную сеть лабораторий, предназначенных для массового производства токсичных химических веществ. Об этом сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.
«Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине», — отметил дипломат в ходе выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Тарабрин подчеркнул, что российская сторона фиксирует не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и широкое распространение лабораторий, где эти вещества могут производиться в больших масштабах.
Напомним, сотрудники ФСБ и Минобороны России ранее обезвредили в Донецкой области схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом. По данным ведомств, обнаруженные ампулы содержали хлорпикрин и предназначались для сброса с беспилотников вместе с самодельными взрывными устройствами, начиненными пластитом.