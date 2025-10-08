Продолжительными атаками Израиля сектору Газа нанесен материальный ущерб в размере $70 млрд

Что касается сферы образования, то с начала атак израильская армия непосредственно бомбардировала 668 школьных зданий, что составляет 80% от общего числа школ в секторе Газа, при этом 165 школ, университетов и учебных заведений были полностью разрушены, а 392 — частично.