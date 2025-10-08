Ричмонд
Продолжительными атаками Израиля сектору Газа нанесен материальный ущерб в размере $70 млрд

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные действия Израиля в секторе Газа на протяжении двух лет привели к гибели 67 тыс. человек и материальному ущербу в размере $70 млрд. Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу».

Согласно отчетам пресс-службы правительства Газы, более 80% территории сектора Газа площадью 365 квадратных километров контролируется Израилем с помощью наземных атак и огневой мощи.

За последние два года израильская армия уничтожила более 90% инфраструктуры Газы. Многократно насильно перемещенные палестинцы оказались зажатыми в узких и перенаселенных районах, подвергающихся интенсивным бомбардировкам.

Израильская армия полностью разрушила около 268 тыс. домов, 148 тыс. домов были серьезно повреждены и стали непригодными для проживания, а 153 тыс. домов частично разрушены. В результате атак более 288 тыс. палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома.

По данным правительства Газы, израильская армия нанесла удары по 293 центрам, созданным для размещения вынужденных переселенцев в различных районах сектора Газа, а также разрушила или вывела из строя 38 больниц и нанесла удары по 96 медицинским центрам.

Что касается сферы образования, то с начала атак израильская армия непосредственно бомбардировала 668 школьных зданий, что составляет 80% от общего числа школ в секторе Газа, при этом 165 школ, университетов и учебных заведений были полностью разрушены, а 392 — частично.

За два года было разрушено 247 зданий государственных учреждений, 292 спортивных сооружения и площадки, а также 208 археологических и культурных объектов.

Согласно отчетам ООН, более 2 млн палестинцев на территории площадью 73 квадратных километра в Газе борются за выживание в условиях, близких к катастрофическим.

По данным пресс-службы правительства Газы, в результате израильских атак 67 173 палестинца погибли, 169 780 человек получили ранения, а 9500 человек пропали без вести или остались под завалами.

Из более чем 20 тыс. детей, погибших в результате атак, 1015 были младше одного года, а 450 были новорожденными. -0-

