Трамп сказал, что планирует посетить Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп сказал, что планирует в скором времени посетить Ближний Восток.

Трамп заявил, что поездка будет иметь отношение к урегулированию конфликта в секторе Газа.

Американский президент предположил, что посетит Ближний Восток в воскресенье.

Читайте материал «Медведев прилетел в Пхеньян».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

