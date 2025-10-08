Трамп сказал, что планирует посетить Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп сказал, что планирует в скором времени посетить Ближний Восток.
Трамп заявил, что поездка будет иметь отношение к урегулированию конфликта в секторе Газа.
Американский президент предположил, что посетит Ближний Восток в воскресенье.
