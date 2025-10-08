Лавров рассказал, что Сирия заинтересована в присутствии РФ в республике

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Сирия заинтересована в сохранении российского присутствия в стране.
«Мы заинтересованы в том, чтобы все то, что было начато — что-то с советских времен, что-то после 2011−2014 годов, — все то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, чтобы все это продолжалось. Но, естественно, чтобы все это было скорректировано под новые условия. Это касается и наших военных баз», — сказал Лавров для проекта «Мосты на Восток».
При этом Лавров отметил, ссылаясь на неоднократные заявления президента Владимира Путина, что РФ не намерена оставаться в Сирии вопреки воле местного руководства. Однако, по его словам, сирийское руководство и ряд региональных стран заинтересованы в том, чтобы российское присутствие там продолжилось.
Накануне глава российского МИД отверг новый ультиматум президента США Дональда Трампа для Афганистана по поводу авиабазы Баграм.