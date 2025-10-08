Ричмонд
Трамп по итогам переговоров по Ближнему Востоку заявил, что урегулирование очень близко

«Я могу отправиться туда к концу недели, может быть, в воскресенье, 12 октября», — сказал Трамп. По его словам, поездка будет связана с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры по Ближнему Востоку, урегулирование между Израилем и Палестиной близко. Об этом передает РИА Новости.

«Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок», — заявил Трамп в Белом доме. По его словам, шансы на это очень высоки.

«Я могу отправиться туда к концу недели, может быть, в воскресенье, 12 октября», — сказал Трамп.

Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу». «Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график», — добавил Трамп.

По его словам, поездка будет связана с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования. -0-

