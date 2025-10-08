Ричмонд
Немецкие депутаты посетили посольство РФ в Берлине в день рождения Путина

Появление депутатов на приеме вызвало резкую реакцию у ряда немецких политиков.

Источник: Аргументы и факты

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии «Альтернатива для Германии» посетили мероприятие в посольстве России в Берлине, приуроченное ко дню рождения Владимира Путина. Об этом сообщает издание MDR.

По данным издания, на прием прибыли Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Организатором мероприятия выступил ультраправый журнал Compact, который ранее в Германии пытались запретить. Главный редактор издания Юрген Эльзессер во время празднования назвал Путина «патриотом» и «защитником Запада».

Появление депутатов на приеме вызвало резкую реакцию в немецком политическом сообществе. Представитель партии ХДС Гидо Хойер заявил, что «Альтернатива для Германии» утратила связь с демократическими принципами, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию четко обозначить свою политическую позицию.

Ранее в Гамбурге фракция партии «Альтернатива для Германии» исключила из своих рядов депутата Роберта Риша, причиной стало его участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше