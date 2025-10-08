Немецкие депутаты посетили посольство РФ в Берлине в день рождения Путина

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии «Альтернатива для Германии» посетили мероприятие в посольстве России в Берлине, приуроченное ко дню рождения Владимира Путина. Об этом сообщает издание MDR.
По данным издания, на прием прибыли Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Организатором мероприятия выступил ультраправый журнал Compact, который ранее в Германии пытались запретить. Главный редактор издания Юрген Эльзессер во время празднования назвал Путина «патриотом» и «защитником Запада».
Появление депутатов на приеме вызвало резкую реакцию в немецком политическом сообществе. Представитель партии ХДС Гидо Хойер заявил, что «Альтернатива для Германии» утратила связь с демократическими принципами, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию четко обозначить свою политическую позицию.
Ранее в Гамбурге фракция партии «Альтернатива для Германии» исключила из своих рядов депутата Роберта Риша, причиной стало его участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.