Лавров заявил о готовности России продолжать работу в Сирии

«Мы заинтересованы в том, что все то, что было начато — что-то с советских времен, что-то после 2011−2014 годов, — все то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, чтобы все это продолжалось», — заявил Лавров.