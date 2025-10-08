Ричмонд
Лавров заявил о готовности России продолжать работу в Сирии

Руководство Сирии заинтересовано в сохранении российского присутствия в республике. Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Газета.Ру

«Мы заинтересованы в том, что все то, что было начато — что-то с советских времен, что-то после 2011−2014 годов, — все то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, чтобы все это продолжалось», — заявил Лавров.

По его словам, все это должно быть скорректировано под новые условия. Это же касается и российских военных баз.

В августе в пресс-службе Минстроя РФ заявили, что Россия и Сирия планируют провести актуализацию всех действующих соглашений.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Ахмедов отметил, что пересмотр экономических договоренностей между Россией и Сирией является необходимым шагом, который поможет сохранить и развить отношения между странами. По его словам, экономические и военно-технические связи остаются «фундаментом» взаимоотношений РФ и Сирии, но для эффективной работы некоторых проектов нужно обновить устаревшие документы.

