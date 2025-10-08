Медведев заявил, что враги напрягаются на фоне его визита в КНДР

Медведев прокомментировал свой визит в КНДР.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом он сообщил в МАХ, отметив, что «друзья вместе, враги напрягаются».
«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведева.
Делегация партии «Единая Россия» во главе с Дмитрием Медведевым прибыла в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Визит приурочен к празднованию 80-й годовщины со дня основания ТПК, которая является правящей партией в КНДР с 1945 года. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут 10 октября. Трудовую партию Кореи возглавляет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, напоминает RT.