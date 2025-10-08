Al Jazeera сообщила о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС

«Достигнут прогресс в вопросах списков на обмен пленными и гарантий невозобновления войны после освобождения пленных из оккупации (Израиля — ред.)», — заявил источник.
С понедельника в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждается предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования, направленный на завершение двухлетней войны в регионе.
