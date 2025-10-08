«Друзья вместе, враги напрягаются»: Медведев прокомментировал визит в Пхеньян

О визите в Пхеньян председатель Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что дружественные России страны сохраняют единство, тогда как государства, являющиеся противниками, вынуждены «напрягаться».
«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведев в мессенджере МАХ.
Напомним, что для участия в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньян прибыла делегация «Единой России» во главе с Дмитрием Медведевым по приглашению центрального комитета ТПК. Ранее KP.RU анонсировал визит Дмитрия Медведева в Пхеньян по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.
Накануне Дмитрий Медведев поздравил генерального секретаря Трудовой парти Ким Чен Ына с предстоящим днем образования КНДР, направив ему соответствующую телеграмму.