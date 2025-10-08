Ричмонд
Фэллон: Трамп признался в «любви к Путину» на встрече с премьером Канады

На встрече в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьером Канады Марком Карни произошёл неожиданный и забавный диалог, в ходе которого американский лидер признался в «любви к Путину». Об этом рассказал телеведущий Джимми Фэллон.

Источник: Life.ru

В какой-то момент Карни сказал, что «обожает путИн», имея в виду традиционное канадское блюдо — «putin», приготовленный из картофеля с подливкой и сыром. А вот хозяин Белого дома ответил своему собеседнику неожиданно.

«Трамп тут же ответил: “Я тоже! Только правильно говорить ПУтин. Я тоже его люблю”, — рассказал Фэллон.

Карни поблагодарил Трампа за приём — это уже второй визит премьера Канады в США за этот год. Изначально он хотел провести встречу в Канаде, но, по словам Фэллона, из-за репутации Трампа вряд ли смог бы потом вернуться обратно в США.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп на день рождения Путина заявил о разочаровании в российском лидере. Он отметил, что конфликт на Украине оказался сложнее, чем ожидалось, несмотря на его хорошие личные отношения с президентом РФ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

