Киев готовит список стран, жителям которых упростят получение гражданства

В список войдут государства, поддерживающие санкционную политику против России.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины приступило к формированию перечня стран, граждане которых смогут получать украинское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.

По его словам, составлением списка займется Министерство иностранных дел Украины, при этом уже определены основные критерии отбора государств. В их число войдут страны Европейского союза, участники Группы семи (G7), а также государства, поддерживающие санкционную политику против России или оказывающие финансовую помощь Киеву.

Позднее украинский МИД подтвердил, что правительство утвердило разработанные министерством критерии для стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство. В ведомстве подчеркнули, что такая мера упростит получение украинских паспортов этническим украинцам, проживающим за рубежом, при этом им не придется отказываться от гражданства своих государств.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются заманить в свои ряды иностранцев возможностью получить украинские гражданство.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

