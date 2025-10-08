Киев готовит список стран, жителям которых упростят получение гражданства

Позднее украинский МИД подтвердил, что правительство утвердило разработанные министерством критерии для стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство. В ведомстве подчеркнули, что такая мера упростит получение украинских паспортов этническим украинцам, проживающим за рубежом, при этом им не придется отказываться от гражданства своих государств.