В Индии при обрушении лифта на электростанции погибли четыре человека, шесть пострадали

«Вчера вечером 10 рабочих спускались в лифте после окончания смены на предприятии RKM Powergen Pvt Ltd. Внезапно во время движения лифт сорвался с троса и разбился, в результате чего все присутствовавшие получили травмы», — сообщил высокопоставленный сотрудник полиции. «Пострадавшие были доставлены в больницу Джиндал Фортис в соседнем округе Райгарх, где четверо вскоре скончались».