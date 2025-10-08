Ричмонд
В Индии при обрушении лифта на электростанции погибли четыре человека, шесть пострадали

По сообщениям местных СМИ, лифт недавно проходил техническое обслуживание. Полиция возбудила дело и распорядилась провести расследование инцидента.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате обрушения сервисного лифта на электростанции в центральном индийском штате Чхаттисгарх четыре человека погибли, шесть получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.

Лифт рухнул поздно вечером во вторник, 7 октября, на электростанции в деревне Уччпинда округа Шакти, примерно в 234 км к северо-востоку от Райпура, столицы Чхаттисгарха.

«Вчера вечером 10 рабочих спускались в лифте после окончания смены на предприятии RKM Powergen Pvt Ltd. Внезапно во время движения лифт сорвался с троса и разбился, в результате чего все присутствовавшие получили травмы», — сообщил высокопоставленный сотрудник полиции. «Пострадавшие были доставлены в больницу Джиндал Фортис в соседнем округе Райгарх, где четверо вскоре скончались».

По словам чиновника, остальные шесть рабочих проходят лечение в больнице.

По сообщениям местных СМИ, лифт недавно проходил техническое обслуживание.

Полиция возбудила дело и распорядилась провести расследование инцидента. -0-