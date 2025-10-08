В Елисейском дворце подтвердили, что нового премьера Франции назначат в течение 48 часов

Политический кризис во Франции усилился после того, как 6 октября Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Это произошло на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до вечера 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, «чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны».-0-