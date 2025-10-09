Новости СВО. Армия России освободила Новогригоровку и жмёт ВСУ у Красноармейска, Прага сворачивает помощь Киеву, 9 октября

Украинские СМИ выяснили, что киевские власти потратили 5 миллионов гривен на экспертов, просматривающих порнографию. Делается это для того, чтобы в дальнейшем можно было возбудить уголовное дело. Один из тех, кто ознакомился с контентом для взрослых, заработал 15 тысяч гривен за 33 часа.