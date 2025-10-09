Минфин США отправил в неоплачиваемый отпуск сотрудников налоговой службы на период согласования нового бюджета

«Во время неоплачиваемого отпуска вы не исполняете свои обязанности и не получаете заработную плату. Ежегодный отпуск, больничный, освобождение для присутствия в суде, которые были одобрены, на нынешний период отменены», — говорится в уведомлении, направленном всем сотрудникам налоговой службы.