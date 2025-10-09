Минфин США отправил в неоплачиваемый отпуск сотрудников налоговой службы на период согласования нового бюджета

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники налоговой службы США отправлены в неоплачиваемый отпуск на период согласования нового бюджета, говорится в письме Министерства финансов США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во время неоплачиваемого отпуска вы не исполняете свои обязанности и не получаете заработную плату. Ежегодный отпуск, больничный, освобождение для присутствия в суде, которые были одобрены, на нынешний период отменены», — говорится в уведомлении, направленном всем сотрудникам налоговой службы.
Минфин потребовал от сотрудников IRS отсутствовать на рабочих местах. «Работать вам запрещено законом», — говорится в письме.
Некоторые сотрудники продолжат выполнять обязанности по согласованию с руководством ведомства и в качестве исключения, говорится в документе. Явиться на работу сотрудники налоговой службы должны в течение четырех часов после объявления о согласовании бюджета, говорится в письме. -0-