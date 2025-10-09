Трамп допустил визит на Ближний Восток для договора по Газе в конце недели

Ранее Трамп сказал, что ближайшие 48 часов станут решающими для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Напомним, что Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по Газе. Этот документ содержит предложение о немедленном прекращении огня и освобождении заложников в течение 72 часов. Также план включает временный контроль над Газой технократическими властями.