Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Россией и Украиной.

Источник: Reuters

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома добавил, что «мы урегулируем это».

Возможная передача Tomahawk Украине

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.

Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.

