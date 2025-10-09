Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Глава Белого дома добавил, что «мы урегулируем это».
Возможная передача Tomahawk Украине
В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.