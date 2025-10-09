Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.