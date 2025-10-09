Подводная лодка в степях Украины. Куда на самом деле уплывут «Томагавки» Трампа

Во-вторых, все мы знаем цену «решениям» Донни. Там всегда восемь пятниц на неделе, и на заявленное вчера сегодня может быть сказано «я передумал». День превращается в неделю, неделя в три месяца, пятьдесят дней сокращаются до десяти, а по окончании делается вид, что ничего не было. И «за несколько дней порешаем» плавно трансформируется в «хотелось бы до конца года, но это не точно». Поэтому людей, которые всерьёз воспринимают заявления Трампа, нужно отдавать на психиатрическую экспертизу.