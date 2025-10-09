СМИ: Израиль и ХАМАС достигли прогресса в вопросах обмена пленными

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнут прогресс в вопросах обмена между Израилем и ХАМАС и гарантий невозобновления войны в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera и на палестинский источник.
Трамп по итогам переговоров по Ближнему Востоку заявил, что урегулирование очень близко.
«Достигнут прогресс в вопросах списков на обмен пленными и гарантий невозобновления войны после освобождения пленных из оккупации Израиля», — заявил источник.
Также, по информации телеканала, посредники на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем потребовали завершить консультации по урегулированию конфликта в секторе Газа не позднее 10 октября.
С понедельника, 6 октября, в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждается предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования, направленный на завершение двухлетней войны в регионе. -0-