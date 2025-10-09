Ричмонд
США включат «Антифа» в список международных террористических организаций

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация включит движение американских антифашистов «Антифа» в перечень международных террористических организаций.

Источник: Reuters

«Если все согласны с этим, я согласен. Давайте сделаем это. Хорошо, давайте поступим так. [Госсекретарь] Марко [Рубио], мы позаботимся об этом», — сказал он в Белом доме.

22 сентября Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов «Антифа» внутренней террористической организацией. 25 сентября он также подписал меморандум по противодействию организованному насилию на политической почве и внутреннему терроризму в Соединенных Штатах. При этом движение «Антифа» в США, как и во всем мире, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений различных групп антифашистов, которые по-разному интерпретируют то, что они считают проявлениями фашизма.

