Дмитриев: мир зависит от того, насколько РФ и США умеют слушать друг друга

Накануне член Палаты представителей американского Конгресса Луна (республиканка от штата Флорида) официально подтвердила проведение встречи со спецпредставителем президента России. Она подчеркнула, что «нашим странам не нужно быть врагами» и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.