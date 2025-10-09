Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: мир зависит от того, насколько РФ и США умеют слушать друг друга

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мир зависит от того, насколько Россия и США умеют слушать, понимать друг друга и совместно работать над решением глобальных проблем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя подтверждение конгрессвумен Анной Паулиной Луной встречи с ним в конце октября.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения», — отметил Дмитриев.

Накануне член Палаты представителей американского Конгресса Луна (республиканка от штата Флорида) официально подтвердила проведение встречи со спецпредставителем президента России. Она подчеркнула, что «нашим странам не нужно быть врагами» и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.

Ранее конгрессвумен заявляла о желании встретиться с Дмитриевым, отметив необходимость активизации торгово-экономических связей между Россией и США.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше