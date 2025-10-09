Дмитриев: мир зависит от того, насколько РФ и США умеют слушать друг друга

«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения», — отметил Дмитриев.
Накануне член Палаты представителей американского Конгресса Луна (республиканка от штата Флорида) официально подтвердила проведение встречи со спецпредставителем президента России. Она подчеркнула, что «нашим странам не нужно быть врагами» и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.
Ранее конгрессвумен заявляла о желании встретиться с Дмитриевым, отметив необходимость активизации торгово-экономических связей между Россией и США.