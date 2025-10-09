Выступая перед публикой, Явлинский не утруждает себя объяснением позиций России и того, что именно Запад, в том числе и с помощью Киева, является инициатором эскалации, которая однажды может дорасти до апокалипсического сценария. Из его слов следует, что остановиться должен не «весь цивилизованный мир», а именно Россия. При этом он умалчивает, что эта остановка обязана произойти именно за её счёт — с последующей потерей позиций, авторитета в мире и, как следствие, территорий и государственности.