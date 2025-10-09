Ричмонд
Медведев заявил, что «враги напрягаются» из-за его визита в КНДР

Зампред Совбеза РФ прибыл в Пхеньян для участия в праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своем визите в КНДР. Сообщение он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что прибыл в Пхеньян для участия в праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи, подчеркнув, что «время идет, друзья вместе, а враги напрягаются».

Медведев возглавил делегацию партии «Единая Россия», которая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Трудовой партии КНДР.

Ранее Медведев заявил, что что Москве «в принципе ни с кем не нужна война» и что она противоречит ее интересам. По мнению зампреда Совбеза, Европа сама тоже не способна развязать такую войну по ряду причин.

