Лавров предупредил о рисках из-за курдской проблемы в Сирии

«Традиционные опасения многих заключаются в том, что “взорвётся” курдская проблема, потому что если эти “игры” с сирийскими курдами “в автономию, в сепаратизм” выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — подчеркнул министр.
Он счёл такую ситуацию серьёзным риском. Лавров добавил, что все страны, влияющие на ситуацию, должны быть заинтересованы в единстве Сирии.
7 октября армия Сирии договорилась с командующим курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) о полном прекращении огня вдоль линии фронта на севере и северо-востоке Сирии. Днём ранее в регионе начались вооруженные столкновения между официальной армией и альянсом СДС.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.