Лавров предупредил о рисках из-за курдской проблемы в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения по поводу курдской проблемы в Сирии. Он отметил, что если «игры» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм перейдут в нечто конкретное, то это может вызвать агрессивные последствия в других странах региона. Лавров заявил об этом в интервью проекту «Мосты на Восток».