Трамп 10 октября пройдет медосмотр

Президент США Дональд Трамп пройдет ежегодное медицинское обследование 10 октября, после чего планирует отправиться с визитом на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, в пятницу утром глава государства посетит медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проведет встречу с военными и выступит перед ними. Во время визита Трамп также пройдет плановый медосмотр.
После завершения всех процедур президент вернется в Белый дом, а вскоре затем намерен вылететь на Ближний Восток, уточнила представитель администрации.
Ранее Трамп заявил, что находится в превосходной физической форме и чувствует себя так же, как три десятилетия назад — а возможно, даже лучше.