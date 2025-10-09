Ричмонд
Трамп 10 октября пройдет медосмотр

После медосмотра президент США планирует отправиться с визитом на Ближний Восток.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пройдет ежегодное медицинское обследование 10 октября, после чего планирует отправиться с визитом на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, в пятницу утром глава государства посетит медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проведет встречу с военными и выступит перед ними. Во время визита Трамп также пройдет плановый медосмотр.

После завершения всех процедур президент вернется в Белый дом, а вскоре затем намерен вылететь на Ближний Восток, уточнила представитель администрации.

Ранее Трамп заявил, что находится в превосходной физической форме и чувствует себя так же, как три десятилетия назад — а возможно, даже лучше.

