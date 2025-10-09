Ричмонд
Reuters: ХАМАС и Египет вносят последние поправки в соглашение по Газе

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и глава египетской разведки проводят встречу для внесения последних поправок в «историческое» соглашение по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на информированный источник.

Источник: Life.ru

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встречается с главой египетской разведки, чтобы внести последние штрихи в “историческое” соглашение по Газе», — передает агентство.

Источник уточнил, что о соглашении могут объявить 9 октября.

Напомним, 6 октября делегация ХАМАС прибыла в Египет для участия в переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Стороны обсуждали отвод израильских войск и возможные шаги по реализации плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

