Reuters: ХАМАС и Египет вносят последние поправки в соглашение по Газе

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встречается с главой египетской разведки, чтобы внести последние штрихи в “историческое” соглашение по Газе», — передает агентство.
Источник уточнил, что о соглашении могут объявить 9 октября.
Напомним, 6 октября делегация ХАМАС прибыла в Египет для участия в переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Стороны обсуждали отвод израильских войск и возможные шаги по реализации плана урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.