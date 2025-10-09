Ричмонд
В Таджикистан прибыл вице-премьер России Дмитрий Григоренко

В Душанбе Григоренко проведёт ряд встреч, в том числе с первым вице-премьером Таджикистана Холикзодой.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поздно вечером 8 октября прибыл с официальным визитом в Таджикистан, его поездка в страну займёт два дня.

Утром 9 октября Григоренко встретится с первым замглавы правительства республики Хокимом Холикзодой. Стороны обсудят развитие искусственного интеллекта в мире, цифровые приоритеты России и Таджикистана, а также их партнерство в этой сфере.

Вице-премьер РФ также посетит IT-Парк в Душанбе, где проведёт встречу с руководством агентства инноваций и цифровых технологий при президенте республики. Григоренко поделится опытом цифровизации госуправления в России и противостояния кибермошенничеству.

Кроме того, запланированы его переговоры в Русском доме с представителями российского бизнеса в Таджикистане.

Напомним, 8 октября в Таджикистан прибыл президент РФ Владимир Путин, чтобы принять участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Визит российского лидера в республику завершится 10 октября. В Душанбе Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которому подарил книгу об истории таджиков.

