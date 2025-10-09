Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров призвал пересмотреть задачи российских сил в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра функций российских военных в Сирии. Об этом он сообщил в интервью проекту «Мосты на Восток». По словам министра, формат присутствия российских сил на территории Сирии должен измениться в соответствии с новыми задачами.

Россия и Сирия обсуждают переформатирование военного сотрудничества, заявил Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра функций российских военных в Сирии. Об этом он сообщил в интервью проекту «Мосты на Восток». По словам министра, формат присутствия российских сил на территории Сирии должен измениться в соответствии с новыми задачами.

«Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — сказал Лавров. Он отметил, что текущая ситуация в регионе требует иных подходов к взаимодействию с сирийскими властями и международными партнерами.

Министр объяснил, что одной из ключевых задач может стать создание гуманитарного хаба на базе портовой и воздушной инфраструктуры Сирии. По словам Лаврова, использование порта и аэропорта позволит наладить доставку гуманитарных грузов из России и стран Персидского залива в африканские государства. Глава МИД подчеркнул заинтересованность всех сторон в таком сотрудничестве и подтвердил готовность согласовывать соответствующие детали с зарубежными партнерами.

В интервью Лавров также отметил, что формат гуманитарного взаимодействия обсуждается с Дамаском и другими странами региона. Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что новые механизмы помогут обеспечить стабильную гуманитарную поддержку странам, нуждающимся в помощи, а также укрепить позиции России на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше