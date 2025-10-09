Лавров призвал пересмотреть задачи российских сил в Сирии

«Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — сказал Лавров. Он отметил, что текущая ситуация в регионе требует иных подходов к взаимодействию с сирийскими властями и международными партнерами.