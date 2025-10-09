Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Один такой экземпляр»: что Путин подарил президенту Таджикистана

Владимир Путин подарил Эмомали Рахмону книгу о таджикском народе.

Источник: Комсомольская правда

В рамках официального визита в Таджикистан президент РФ Владимир Путин подарил главе республики Эмомали Рахмону художественное полотно и научную монографию, посвященную истории таджикского народа.

«Это экземпляр номер один. Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикской жизни. Хороший, серьезный», — сказал Путин.

Подаренная Путиным картина «Таджикские друзья» создана известным советским и российским живописцем Максом Бирштейном.

Еще одним подарком стало научное издание «Таджики» в роскошном оформлении, напечатанное всего в 25 копиях.

«Это самый дорогой подарок… Самый лучший подарок», — поблагодарил Путина Рахмон, пожав ему руку.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, чем Владимир Путин планирует заняться в ходе визита в Таджикистан.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше