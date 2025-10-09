«Один такой экземпляр»: что Путин подарил президенту Таджикистана

В рамках официального визита в Таджикистан президент РФ Владимир Путин подарил главе республики Эмомали Рахмону художественное полотно и научную монографию, посвященную истории таджикского народа.
«Это экземпляр номер один. Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикской жизни. Хороший, серьезный», — сказал Путин.
Подаренная Путиным картина «Таджикские друзья» создана известным советским и российским живописцем Максом Бирштейном.
Еще одним подарком стало научное издание «Таджики» в роскошном оформлении, напечатанное всего в 25 копиях.
«Это самый дорогой подарок… Самый лучший подарок», — поблагодарил Путина Рахмон, пожав ему руку.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, чем Владимир Путин планирует заняться в ходе визита в Таджикистан.