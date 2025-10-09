Ричмонд
Путин в Таджикистане проведет переговоры с Рахмоном

По итогам переговоров планируется подписать около 15 документов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин 9 октября продолжит официальный визит в Душанбе, где проведет переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Глава российского государства прибыл в столицу Таджикистана накануне вечером, начав программу с церемонии возложения венка к монументу Исмоилу Сомони — основателю первого таджикского государства. После этого Путин и Рахмон провели неформальную встречу.

В четверг российского лидера ожидает насыщенная программа, включающая официальные мероприятия в рамках государственного визита — формата, предполагающего высший уровень протокольных церемоний. После торжественной встречи и совместного фотографирования президенты проведут переговоры сначала тет-а-тет, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

По итогам переговоров планируется подписать около 15 документов, после чего лидеры выступят перед СМИ и примут участие в государственном приеме.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что визит Путина в Таджикистан придаст «новый мощный импульс развитию многосторонних связей» двух стран и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.

