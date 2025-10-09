Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Израиль и ХАМАС подписали документ по первому этапу мирного плана

Трамп отметил, что должны быть освобождены все заложники, и израильские войска отойдут к согласованной линии.

Источник: Аргументы и факты

Власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я с гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали по первому этапу нашего мирного плана», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, выполнение этой части сделки предполагает освобождение всех заложников. Кроме того, израильские войска отойдут к согласованной линии.

Напомним, ранее президент США предупредил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если представители этой организации откажутся от передачи власти в секторе Газа. По данным телеканала Fox News, он также называл решающим время в рамках непрямых переговоров в Египте по ситуации в палестинском анклаве.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше