Трамп: Израиль и ХАМАС подписали документ по первому этапу мирного плана

Власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я с гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали по первому этапу нашего мирного плана», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По его словам, выполнение этой части сделки предполагает освобождение всех заложников. Кроме того, израильские войска отойдут к согласованной линии.
Напомним, ранее президент США предупредил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если представители этой организации откажутся от передачи власти в секторе Газа. По данным телеканала Fox News, он также называл решающим время в рамках непрямых переговоров в Египте по ситуации в палестинском анклаве.