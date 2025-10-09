ХАМАС призвал следить за выполнением Израилем обязательств по Газе

«Просим президента [США Дональда] Трампа, государства — гаранты выполнения соглашения, а также арабские и исламские страны обязать израильскую сторону соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе», — указано в сообщении.
ХАМАС также подтвердил, что не откажется от прав палестинского народа на свободу, независимость и самоопределение. Там подчеркнули, что жертвы их народа не будут напрасными.
В рамках соглашения с Израилем по сектору Газа ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали в Египте первый этап соглашения по урегулированию конфликта.
