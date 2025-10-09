Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС призвал следить за выполнением Израилем обязательств по Газе

Палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству арабских и исламских стран с просьбой следить за тем, чтобы Израиль выполнил свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале движения.

Источник: Life.ru

«Просим президента [США Дональда] Трампа, государства — гаранты выполнения соглашения, а также арабские и исламские страны обязать израильскую сторону соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе», — указано в сообщении.

ХАМАС также подтвердил, что не откажется от прав палестинского народа на свободу, независимость и самоопределение. Там подчеркнули, что жертвы их народа не будут напрасными.

В рамках соглашения с Израилем по сектору Газа ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали в Египте первый этап соглашения по урегулированию конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше