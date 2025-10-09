Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Национальная и моральная победа для Израиля». Что известно о соглашении по Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное, что известно о сделке.

  • ХАМАС согласился вскоре освободить всех заложников, Израиль отведет войска до согласованной линии.
  • По информации CNN, ХАМАС освободит израильских заложников 11 или 12 октября.
  • Нетаньяху сообщил, что созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе.
  • ХАМАС поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество на переговорах и выразил признательность Трампу.
  • Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС.
  • Нетаньяху назвал соглашение по Газе «национальной и моральной победой для Израиля».
  • ХАМАС подтвердил, что не откажется от национальных прав палестинского народа, включая право на независимость.
  • Нетаньяху созвонился с Трампом, обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и пригласил его выступить в парламенте Израиля.
  • ООН поддержит полное выполнение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС, нарастит доставку гуманитарной помощи.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше