«Это уже не военная миссия»: Лавров рассказал, как Россия перестраивает политику в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет пересматривать формат своего присутствия в Сирии. В интервью проекту «Мосты на Восток» он пояснил, что РФ больше не видит свою задачу в военной поддержке законных властей, как это было в годы активного конфликта.

Источник: Life.ru

«Президент Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но, судя по всему, и Дамаск, и целый ряд стран региона заинтересованы, чтобы наше присутствие сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для военной поддержки. Надо переформатировать функционал», — отметил он.

Лавров напомнил, что сотрудничество России и Сирии продолжается со времён Советского Союза. Москва помогала арабской республике развивать экономику, социальную сферу и готовить национальные кадры. Теперь, по его словам, взаимодействие будет строиться вокруг гуманитарных и инфраструктурных проектов — например, создания «гуманитарного хаба» через сирийские порты и аэропорты для поставок в страны Африки и Персидского залива.

«Есть обоюдный интерес. Мы готовы согласовывать детали и продолжать работу в новых условиях», — уточнил министр.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров предупреждал о рисках, связанных с курдской проблемой в Сирии. По его словам, если идеи автономии курдов перейдут в реальность, это может спровоцировать волну конфликтов по всему региону. Министр подчеркнул, что единство Сирии — ключ к стабильности на Ближнем Востоке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

