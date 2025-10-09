«Это уже не военная миссия»: Лавров рассказал, как Россия перестраивает политику в Сирии

«Президент Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но, судя по всему, и Дамаск, и целый ряд стран региона заинтересованы, чтобы наше присутствие сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для военной поддержки. Надо переформатировать функционал», — отметил он.
Лавров напомнил, что сотрудничество России и Сирии продолжается со времён Советского Союза. Москва помогала арабской республике развивать экономику, социальную сферу и готовить национальные кадры. Теперь, по его словам, взаимодействие будет строиться вокруг гуманитарных и инфраструктурных проектов — например, создания «гуманитарного хаба» через сирийские порты и аэропорты для поставок в страны Африки и Персидского залива.
«Есть обоюдный интерес. Мы готовы согласовывать детали и продолжать работу в новых условиях», — уточнил министр.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров предупреждал о рисках, связанных с курдской проблемой в Сирии. По его словам, если идеи автономии курдов перейдут в реальность, это может спровоцировать волну конфликтов по всему региону. Министр подчеркнул, что единство Сирии — ключ к стабильности на Ближнем Востоке.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.