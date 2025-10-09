Лавров: Россия может переформатировать свое присутствие в Сирии

— Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам — это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес, — заявил Лавров в интервью.