Лавров: Россия может переформатировать свое присутствие в Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в сохранении российского присутствия в Сирии. Однако, по его словам, необходимо пересмотреть текущий функционал российского участия, сместив акцент с военной поддержки на другие сферы. Об этом Лавров сообщил в среду, 8 октября, в интервью проекту «Мосты на Восток».

Лавров напомнил, что Россия не будет оставаться в Сирии против воли ее руководства, которое, как и другие региональные игроки, заинтересовано в продолжении российского присутствия. Министр подчеркнул, что теперь речь идет не о военной поддержке властей, а о «переформатировании функционала».

Глава МИД РФ также отметил исторически дружественные и тесные связи России с Сирией, начиная с советских времен. Россия внесла значительный вклад в развитие сирийской экономики, социальной сферы, подготовку кадров и укрепление обороноспособности страны.

Лавров добавил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Сирией в области развития национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, с учетом текущих условий.

— Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам — это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес, — заявил Лавров в интервью.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 6 октября, во время телефонного разговора обсудили актуальное положение дел на Ближнем Востоке. Политики среди прочего выразили заинтересованность в стабилизации ситуации в Сирии после смены правительства Башара Асада.

