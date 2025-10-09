ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

По оценкам организации, под сокращение попадут порядка 13−14 тысяч сотрудников, задействованных в миротворческих миссиях по всему миру, что составляет около 25% от их общего числа. Представитель ООН подчеркнул, что задержки платежей и неуплата членских взносов со стороны ряда государств напрямую подрывают эффективность и устойчивость миротворческой деятельности.