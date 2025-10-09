ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

Организация Объединённых Наций намерена сократить примерно четверть участников своих миротворческих миссий из-за серьезных финансовых трудностей. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ООН, отметив, что меры связаны с нехваткой средств для поддержания текущего уровня операций.
По оценкам организации, под сокращение попадут порядка 13−14 тысяч сотрудников, задействованных в миротворческих миссиях по всему миру, что составляет около 25% от их общего числа. Представитель ООН подчеркнул, что задержки платежей и неуплата членских взносов со стороны ряда государств напрямую подрывают эффективность и устойчивость миротворческой деятельности.
Основной причиной дефицита бюджета названа задолженность стран-доноров. Среди крупнейших должников — США, которые, по данным организации, не выплатили около 3 млрд долларов, включая 1,5 млрд по регулярному бюджету и значительные суммы по линии миротворческих программ.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может отказаться финансировать ООН. Он также отмечал, что указал, что «при реконструкции здания Генассамблея ООН было украдено очень много денег».