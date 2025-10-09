Экономика Молдавии не соответствует стандартам для вступления в ЕС

Один из показателей, который представляется наиболее проблемным, — это инфляция. В августе она составила 7,3%, что более чем вдвое превышает показатель в среднем по ЕС. Если бы страна стала членом ЕС прямо сейчас, по уровню роста цен она вошла бы в число стран, где ситуация вызывает наибольшую обеспокоенность — выше инфляция была бы только в Румынии (8,5%).
Одновременно бюджетный дефицит страны также превышает средний показатель по ЕС — по итогам прошлого года он составил 4% против 3,2% в ЕС.
Также обращает на себя внимание процент населения, которое подвержено риску бедности, — в Молдавии он 33,6%, что заметно превышает среднеевропейский уровень в 20,2%. Это выше и чем у текущих «антилидеров» по данному показателю — Болгарии (30,3%) и Румынии (27,9%).
Кроме того, экономика Молдавии является дефицитной с точки зрения торгового баланса: по итогам прошлого года страна импортировала на 5 миллиардов евро больше, чем поставила на зарубежные рынки сама. При этом в целом страна достаточно мало торгует: экспорт в прошлом году составил всего 3,29 миллиарда евро, не дотянув тем самым даже до уровня наименее заметного экспортера в ЕС — Мальты (3,5 миллиарда евро). Импорт также был бы минимальным в союзе (8,38 миллиарда евро).
При этом есть ряд показателей, по которым Молдавия выглядит убедительнее соседей. По последним данным за июнь, безработица в Молдавии составила 4% — это несколько ниже текущего среднеевропейского показателя в 6%. Для сравнения, самая низкая она в Дании (2,6%), а страна-кандидат находилась бы на уровне Хорватии (4,1%) и Венгрии (4,4%). Неплохо выглядит и ситуация с госдолгом — по итогам прошлого года в процентах к ВВП он составил 38,1% против 65% в среднем по ЕС.