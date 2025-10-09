Экономика Молдавии не соответствует стандартам для вступления в ЕС

При этом есть ряд показателей, по которым Молдавия выглядит убедительнее соседей. По последним данным за июнь, безработица в Молдавии составила 4% — это несколько ниже текущего среднеевропейского показателя в 6%. Для сравнения, самая низкая она в Дании (2,6%), а страна-кандидат находилась бы на уровне Хорватии (4,1%) и Венгрии (4,4%). Неплохо выглядит и ситуация с госдолгом — по итогам прошлого года в процентах к ВВП он составил 38,1% против 65% в среднем по ЕС.