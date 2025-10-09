Трамп: обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября

«Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников», — сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.
Ранее американский лидер сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, это предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».