Трамп: обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября. Об этом заявил президента США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Источник: РИА "Новости"

«Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников», — сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.

Ранее американский лидер сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, это предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».

