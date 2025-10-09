Ульянов ответил на слова Меркель о политике Запада против РФ: «Очевидный провал»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, признала, что западная политика в отношении России в период с 2021 по 2025 год оказалась «явным провалом». Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Похоже, Ангела Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021—2025 годах была очевидным провалом. Пришло время определить ответственных за этот стратегический провал — Польшу и страны Прибалтики, по словам бывшего канцлера. Реальная ситуация, похоже, несколько сложнее», — написал Ульянов в Telegram-канале.
Напомним, что ранее в интервью Меркель рассказала, что Франция и Германия в 2021 году предлагали заменить Минские соглашения новым форматом переговоров с Россией, но Польша и Прибалтика отвергли эту идею. Эстонский МИД, возмущенный ее словами, назвал эти обвинения «наглыми и совершенно необоснованными».